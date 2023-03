Bielorussia, il Nobel per la Pace Ales Bialiatski condannato a 10 anni

È quanto rende noto con una dichiarazione il Viasna Human Rights Centre fondato dall'attivista per i diritti umani, specificando che l'attivista è stato condannato per presunto contrabbando e finanziamento di "attività che violano l'ordine pubblico", secondo quanto riporta la Bbc ascolta articolo Condividi

Un tribunale bielorusso ha condannato il premio Nobel per la Pace, Ales Bialiatski, a 10 anni di prigione. È quanto rende noto con una dichiarazione il Viasna Human Rights Centre fondato dall'attivista per i diritti umani, specificando che la Bialiatski è stato condannato per presunto contrabbando e finanziamento di "attività che violano l'ordine pubblico", secondo quanto riporta la Bbc (GUERRA IN UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMNETI IN DIRETTA).

Ha vinto il Nobel per la Pace nel 2022 leggi anche Moldavia, ora il romeno è la lingua ufficiale: protesta dei filorussi All'attivista bielorusso è stato conferito il Nobel per la Pace del 2022, insieme all'associazione per i diritti umani russa Memorial e all'organizzazione per i diritti umani ucraina il Centro per le libertà Civili. Nella motivazione Bialiatski veniva descritto come "uno degli iniziatori del movimento per la democrazia emerso a metà degli anni '80 in Bielorussia, che ha dedicato la sua intera vita a promuovere la democrazia e lo sviluppo pacifico del suo Paese".

La fondazione di Viasna nel 1996 leggi anche Guerra Ucraina, da Usa nuovo invio di armi a Kiev da 400 milioni Nel 1996 ha fondato l'organizazizone Viasna, che significa Primavera, che poi si è trasformata in un'ampia organizzazione per i diritti umani che documenta e protesta contro il ricorso alla tortura sui prigionieri politici. "Le autorità governative hanno ripetutamente cercato di mettere a tacere Bialiatski che dal 2020 è in prigione senza processo - continua la motivazione - nonostante le tremende difficoltà personali, Bialiatski non ha ceduto di un passo nella sua lotta per i diritti e la democrazia in Bielorussia".