Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata nella notte, alle 4:17 ora locale (le 2:17 in Italia), nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Secondo i dati dell'Ingv e dell'Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep. Sono state tre le forti repliche: alle 2:28, 2:36 e 2:58 ora italiana con magnitudo rispettivamente 5.6 (rivista al ribasso da 6.7), 5.2 e 5. Da subito sono stati segnalati crolli e danni. Il bilancio è ancora in evoluzione: l’ultimo aggiornamento è di almeno 110 morti nel nord della Siria e almeno 76 nelle città turche. Centinaia i feriti. È stata diramata un'allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane. Secondo l’Ingv l'onda di impatto sarebbe dovuta arrivare sulla costa siciliana. Ma il direttore generale del Dipartimento regionale Protezione civile (Drpc) siciliano Salvo Cocina ha poi detto che l'altezza di onda anomala misurata in Turchia dopo i violenti terremoti è molto più piccola del previsto e pari a circa 15 centimetri. L'allarme (esteso anche alla Puglia) pur ridimensionato permane. Riparte regolarmente il traffico ferroviario in Italia, sospeso per cautela per alcune decine di minuti.

