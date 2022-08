"Kabul, l'anno dopo", lo speciale di Sky TG24

L’approfondimento documenta la riconquista del potere dei talebani in Afghanistan. Ospiti: Ettore Sequi, Tommaso Claudi, Stefano Pontecorvo, Claudio Graziano, Ahmad Wali Massoud. Lunedì 15 agosto, su SkyTG24, alle 19.15 e in replica alle 22.15. Disponibile on demand

Ad un anno dalla restaurazione dei talebani, Sky TG24 torna nella capitale afghana con lo speciale “Kabul l’anno dopo”. Un approfondimento per raccontare da vicino le profonde trasformazioni subite dal paese, in seguito al termine della missione statunitense e Nato e l’evacuazione di tutte le forze militari in campo che hanno favorito l’immediata riconquista del potere ad opera delle milizie talebane. Fra i contributi che arricchiranno lo speciale, in onda lunedì 15 agosto alle 19:15, la corrispondenza di Gianluca Ales inviato nella regione e le testimonianze di ospiti che hanno conosciuto e vissuto l’Afghanistan da vicino: l’ambasciatore Ettore Sequi (Segretario Generale della Farnesina), Tommaso Claudi (ex Console di Kabul), Stefano Pontecorvo (ex Rappresentante della NATO a Kabul), il generale Claudio Graziano (ex presidente del Comitato militare UE), Ahmad Wali Massoud (ex ambasciatore afghano a Londra).