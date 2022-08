Parigi, uomo armato di coltello ucciso dalla polizia in aeroporto

Un uomo armato di coltello è stato ucciso da un agente di polizia che ha aperto il fuoco all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Si tratterebbe di un senza fissa dimora, stando a ulteriori elementi emersi dal resoconto delle forze dell'ordine francesi sull'episodio. L'episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 8.20 al terminal 2F del principale scalo parigino.

Fermato dopo avere importunato gli agenti

"Un uomo senza fissa dimora stava importunando agenti di sicurezza e la polizia di frontiera è stata chiamata ad intervenire", ha riferito una fonte in aeroporto. L'uomo si era dapprima allontanato per poi tornare armato di coltello. A quel punto un agente ha usato la sua arma per fermarlo.