Guerra in Ucraina, almeno 77 atleti morti a causa dell'invasione russa

Almeno 77 atleti ucraini di alto livello e di diverse discipline sono morti a causa dell'invasione russa dell'Ucraina dall'inizio delle ostilità all'11 luglio scorso. Lo riporta l'agenzia Ukrinform che cita il rapporto curato dall'ong Sports Angels, che contiene informazioni sulla morte degli atleti in varie circostanze dall'inizio dell'invasione russa. L'elenco include lo specialista di kickboxing Mykola Zabavchuk, il giocatore di rugby Maksym Shvets e il campione locale di strongman Vasyl Paveliev. Tra i deceduti c'e' anche il nuotatore Volodymyr Ulianytsky, l'allenatore di pallanuoto Vitaliy Lysun, la ginnasta Daria Kurdel e il calciatore Serhiy Balanchuk. Il sito web di Sport Angels è stato creato in Ucraina alcuni mesi fa per fornire informazioni sugli atleti morti in guerra, alcuni dei quali hanno perso la vita dopo essersi arruolati nelle forze armate del Paese. L'ong ha anche affermato che presto aggiornerà le cifre per includere gli almeno altri sette atleti ucraini morti nelle ultime settimane (GUERRA IN UCRAINA LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).