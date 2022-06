5/11 ©IPA/Fotogramma

La Regina Elisabetta è stata anche “costruita” con i Lego, in una rappresentazione del Windsor Resort realizzata da Legoland per celebrare il Giubileo. Il modellino include anche la festa di strada e una scena di picnic, oltre a versioni in miniatura dei reali

Regina Elisabetta ricompare in pubblico in un evento per il suo Giubileo di Platino. FOTO