Russia, parata della Vittoria: c’è attesa per il discorso di Putin

Sono iniziate le celebrazioni per il Giorno della Vittoria previste in tutta la Russia. L'attesa è tutta sulla Piazza Rossa di Mosca, dove è presente anche il presidente Vladimir Putin che dovrebbe parlare ai cittadini intorno alle 10.30 ora italiana. A sfilare per prime sono due testate nucleari. La mattina dell'8 maggio, i missili SS-18, anche detti Satan, sono stati benedetti dai diaconi della Chiesa ortodossa. Per alcuni analisti, lo zar userà questa occasione per rivalutare l'Operazione speciale in Ucraina (GUERRA RUSSIA-UCRAINA: IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE).