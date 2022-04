New York, donna uccisa con 60 coltellate e chiusa in valigia

Uccisa con 60 coltellate e poi chiusa in una valigia. Il tranquillo quartiere residenziale di Forest Hills nel Queens, a New York, è sotto shock per il brutale omicidio di una donna, madre di due figli, il cui corpo è stato trovato in un borsone a pochi isolati da casa.

Il ritrovamento del cadavere

La 51enne Orsolya Gaal è stata accoltellata quasi 60 volte e, secondo quanto rivelato al New York Post da fonti delle forze dell'ordine a conoscenza dei risultati dell'autopsia, sarebbe stata colpita all'arteria carotide e alla trachea. Sono state trovate ferite da coltello pure sulle dita e sui palmi delle mani. Altre ferite sono state rivenute sul collo, sul busto e sul braccio sinistro, mentre non sembra che la vittima abbia subito violenza sessuale. Il corpo della donna è stato ritrovato poco dopo le 8 del mattino di sabato su Metropolitan Avenue, nei pressi di un parco, da un uomo che portava a spasso i suoi cani.

Indagini in corso

A condurre gli agenti vicino casa della vittima, una villa in stile Tudor su Juno Street, sarebbe stata una scia di sangue. La polizia ha definito il caso un vero mistero e ora è caccia al killer, che sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre trascinava la borsa per strada poche ore prima del ritrovamento. Per ora nessun sospetto è stato identificato ma pare che gli agenti stiano cercando un uomo, che forse la vittima conosceva. I vicini hanno visto la polizia portare via il figlio minore di 13 anni che si trovava in casa, che è stato interrogato e poi rilasciato. L'altro figlio di 17 anni invece era in viaggio in Oregon con il padre, il marito della vittima, per visitare alcune università. Il New York Post ha riferito che il killer avrebbe inviato al marito della donna un messaggio di minaccia: "La tua intera famiglia sarà la prossima".