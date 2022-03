Soldato russo in lacrime, donna ucraina gli fa telefonare alla mamma

Un soldato russo in lacrime in mezzo ad alcuni ucraini che gli danno da mangiare e lo aiutano a parlare al telefono con la madre. Il video, che è stato rilanciato dai media internazionali, dà il senso delle difficoltà che le potenti forze armate di Vladimir Putin stanno affrontando in Ucraina

Il Cremlino aveva immaginato una guerra lampo, ma la resistenza dei suoi avversari è un colpo per il morale dei soldati, soprattutto i più inesperti e che, in certi casi, non sapevano neanche di dover combattere. Nelle immagini del video, rilanciato dai social e pubblicato dal britannico Sun, si vede il giovane militare russo, che probabilmente è stato preso prigioniero, mentre beve una tazza di tè e mangia qualcosa. Al suo fianco una donna ucraina cerca di calmarlo offrendogli il suo telefono per comunicare con la madre in Russia. Mentre si sente una voce fuori campo che dice in ucraino: "Non è colpa di questi giovani, non sanno perché sono qui". Ed aggiunge: "Hanno mappe vecchie, si sono persi". (TUTTE LE NEWS LIVE - GLI SCENARI - LO SPECIALE - I VIDEO)