Guerra in Ucraina, Di Maio: “Russia estromessa dal Consiglio d'Europa”

"Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, di cui l'Italia ha la presidenza, ha preso la decisione di estromettere dalla propria membership la Federazione Russa, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto del Consiglio d'Europa”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, presidente in esercizio del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. “Una misura necessaria” ha sottolineato il titolare della Farnesina “alla luce dell'inaccettabile aggressione militare russa ai danni dell'Ucraina, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale" (GUERRA IN UCRAINA, Liveblog ).

L'estromissione

In una dichiarazione adottata nella riunione straordinaria di ieri, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (che riunisce gli ambasciatori dei 47 stati membri), ha deciso di esaminare, in coordinamento con l’Assemblea parlamentare e il segretario generale del Consiglio, “quali misure adottare in risposta alle gravi violazioni da parte della Federazione russa ai suoi impegni statutari in quanto membro del Consiglio europeo”. Dopo aver chiesto alla Russia di cessare le operazioni militari e dopo aver condannato il riconoscimento di Donetsk e Lugansk come entità autonome, il Comitato ha deciso dunque di estromettere Mosca dall’organizzazione internazionale in ragione della violazione all’articolo dello Statuto del Consiglio secondo cui ogni membro “riconosce il principio della preminenza del Diritto e il principio secondo il quale ogni persona soggetta alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.