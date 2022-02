Prosegue l'ondata di maltempo che sta flagellando il nord Europa. In Gran Bretagna ingenti i danni come testimonia il filmato

Continua l'ondata di maltempo in Uk con le tempeste Eunice e Franklin. In questo video si vedono i detriti, portati da un torrente, distruggere un ponte di legno nei pressi di Armley Mills a Leeds- Credit: The Climbing Lab via Storyful