Crisi Ucraina, la Nato monitora le navi russe nel Mediterraneo

La squadra navale russa ha superato il Canale di Sicilia e prosegue verso il Mediterraneo orientale. Una fregata norvegese e aerei radar italiani la seguono a distanza ravvicinata. Intanto l'alto rappresentante della Ue Josep Borrell ha detto che "c'è speranza" e "la Russia vuole sedersi di nuovo al tavolo"

Le navi russe nel Mediterraneo hanno superato il Canale di Sicilia dirigendosi verso Oriente. I satelliti hanno fotografato la squadra navale russa in avvicinamento verso la Grecia. Le immagini, analizzate dal sito francese Coupsure, hanno individuato però che la fregata Hansen, un’unità norvegese che è la vedetta avanzata della task force guidata dalla portaerei americana Truman, l'ha seguita a distanza molto ravvicinata. Questo testimonia come la tensione tra Nato e Russia resti alta. Intanto El País riporta che gli Usa abbiano proposto alla Russia un accordo in base al quale entrambe le parti si impegnerebbero a non schierare in Ucraina "missili offensivi da terra e forze permanenti per missioni di combattimento". L'alto rappresentante della Ue Josep Borrell ha dichiarato che ci sarebbe "speranza" su una soluzione diplomatica della questione Ucraina: "La Russia vuole sedersi di nuovo al tavolo".

Le navi russe monitorate dalla Nato approfondimento "Lettere dall'Ucraina", il reportage di Sky TG24 Oltre alla fregata norvegese, la flotta russa è stata monitorata da più ricognitori della Nato, come anche il Gulfstream Caew dell’Aereonautica italiana: il radar volante più avanzato del mondo che può analizzare con un sistema di intelligenza artificiale le informazioni raccolte e trasmesse dall’intera flotta atlantica. Lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato che si è trattato solo di una missione di intelligence e che “né le forze Nato e né la formazione navale russa hanno posto in essere comportamenti o volontà escalatorie”. Come riporta La Repubblica, il 15 gennaio sono salpate dal Baltico e dal mare di Barents sei navi della Russia progettate per scaricare sulla spiaggia carri armati e marines, in grado di creare una testa di ponte con 60 tank e 1500 fanti. Mosca ha specificato che sono dirette in Siria, ma l’Alleanza Atlantica teme che possano in seguito procedere per il Mar Nero, per rinforzare l’assedio militare intorno all’Ucraina.

Caccia ai sottomarini russi leggi anche Ucraina, telefonata Draghi-Putin: impegno per soluzione crisi A nord di Creta e davanti alla Siria, aerei statunitensi e turchi sono anche a caccia dei sottomarini russi, moderni battelli, molto silenziosi e in grado di sfuggire ai sonar che sarebbero armati con i missili Kalibr a lungo raggio. Altri mezzi sono pronti a partire per monitorare i movimenti della flotta russa. Da Tolone è già partita la portaerei Charles De Gaulle, scortata da un caccia, due fregate e un sottomarino nucleare. Sabato si uniranno alla portaerei americana Truman e all’italiana Cavour, a fregate greche, spagnole e ad altri sottomarini alleati e posizionati nell'area dove si trovano le navi della Russia. Nelle acque tra la Grecia e la Siria ci saranno quindi quasi trenta navi da guerra, tra le più moderne e potenti, con dozzine di aerei ed elicotteri.