Filippine: si schianta aereo militare, almeno i 17 morti

L’incidente del C-130, con a bordo 92 persone, è avvenuto in fase di atterraggio nella base che si trova sull'isola di Jolo, nella provincia di Sulu, nel sud del Paese

Un aereo militare filippino con 92 persone a bordo si è schiantato oggi al suolo in fase di atterraggio nel sud del Paese: lo ha reso noto il generale Cirilito Sobejana. Finora sono 17 le vittime mentre 40 persone sono state tratte in salvo dal velivolo, un C-130, in fiamme. L'incidente è avvenuto nella base sull'isola di Jolo, nella provincia di Sulu.

"I soccorritori sono sul luogo dell'incidente", ha aggiunto Sobejana, "preghiamo di poter salvare altre vite". Il volo trasportava truppe dalla città meridionale di Cagayan de Oro. Da decenni le forze governative sono impegnate nella lotta contro il gruppo separatista islamico di Abu Sayyaf, nella provincia a maggioranza musulmana di Sulu.