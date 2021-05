L’attacco è avvenuto su una strada di Pretoria, in Sudafrica, e il tentativo di rapina non è riuscito

E' stato reso pubblico il video che mostra come l'autista di un portavalori è riuscito a sfuggire ad un assalto su una strada di Pretoria, in Sudafrica. Gli assalitori hanno sparato diversi colpi contro il veicolo, colpendo anche entrambi i finestrini. I vetri hanno però resistito all'urto dei proiettili. Il tentativo di rapina non è riuscito.