Covid mondo, in Argentina superati i 3 milioni di casi

Sono oltre 152 milioni i casi di Covid-19 registrati a livello globale, secondo i dati della Johns Hopkins University, con oltre 3 milioni di vittime. Intanto, in Argentina, i contagi totali da inizio pandemia arrivano a superare i 3 milioni. L'India invece si avvia a raggiungere la cifra complessiva di 20 milioni. L'Italia ha registrato ieri il numero più basso di decessi per Covid degli ultimi 7 mesi: 144. Risale però il tasso di positività nazionale, al 5,8%. Nel mentre, New York riparte: 80 mila dipendenti municipali tornano in ufficio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Argentina, superati i 3 milioni di contagi approfondimento Colori delle regioni dal 3 maggio: gialla la maggior parte dell'Italia In Argentina, nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi sono stati 11.394, per un totale di 3.005.259. Inoltre, i 156 nuovi decessi su tutto il territorio nazionale hanno portato il numero complessivo dei morti a 64.252. Il rapporto sanitario aggiunge anche che attualmente 5.371 pazienti sono ricoverati nelle unità di rianimazione argentine. Di fronte a questa situazione, il Meccanismo di monitoraggio pubblico approntato dal governo per seguire l'andamento delle vaccinazioni mostra che ad oggi sono state distribuite 9.870770 dosi di vari farmaci immunizzanti. Grazie ad esse finora state vaccinate 8.017.536 persone, di cui 7.041.249 hanno ricevuto la prima dose, mentre 976.287 le hanno ricevute entrambe. Dal primo maggio il governo argentino ha introdotto un nuovo programma di misure stringenti per le 'zone rosse' - con coprifuoco notturno, riduzione della circolazione, divieto di riunione e classi online - che riguardano soprattutto la capitale, Buenos Aires, e le città della sua provincia circostante, nonché altri importanti centri abitati, come Cordoba, Mendoza e Santa Fe.

India: altri 368 mila casi, verso 20 milioni totali approfondimento Il caso dell'India In India, il bilancio giornaliero di 368.147 casi è in calo per il secondo giorno rispetto al picco superiore a 400 mila di due giorni fa. In tutto, l'India conta 19,9 milioni di contagi dall'inizio della pandemia e si avvia a raggiungere la cifra complessiva di 20 milioni. I decessi delle ultime 24 ore sono invece stati 3.417, portando il totale a 218.959, anche se quasi tutte le stime indicano numeri molto superiori nel subcontinente da 1,3 milioni di abitanti. L'India è il secondo Paese più colpito al mondo in termini assoluti, dietro agli Stati Uniti che hanno superato i 32,4 milioni di contagi, ma in questo momento è quello che registra il più alto numero di nuovi casi. Il sistema sanitario del Paese, soprattutto nelle principali città, è sottoposto a una pressione senza precedenti; mancano posti letto e anche presidi essenziali alla cura della malattia, come l'ossigeno. Nei giorni scorsi, la campagna vaccinale ha esteso le somministrazioni a tutta la popolazione adulta, privilegiando le persone di più di 45 anni, ma in alcune regioni questo non è stato ancora possibile a causa della carenza di dosi disponibili.