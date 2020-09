Boato scuote Parigi, ma è un aereo che ha superato il muro del suono

Molte persone si sono bloccate in strada per cercare di capire cosa fosse accaduto e alcuni giocatori di tennis in campo al Roland Garros si sono fermati sconcertati a scrutare in alto

Un boato ha scosso Parigi questa mattina. Attimi di paura per quella che sembrava alle primissime battute una esplosione. Immediata la comunicazione della Prefettura che ha riportato la situazione alla calma: solo un aereo che aveva superato la barriera del suono (esattamente come successo due anni fa in Lombardia).