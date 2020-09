Dog Surf-A-Thon, concorso di cani che surfano diventa virtuale. VIDEO

La pandemia ha ritardato, posticipato o annullato molti eventi in tutto il mondo. C’è chi però ha deciso di ingegnarsi e cercare soluzioni alternative. È il caso del Surf Dog Surf-A-Thon, un concorso annuale di cani che “praticano” surf in California, a Del Mar. Gli organizzatori, pur avendo concellato l’edizione di quest’anno, hanno deciso di far svolgere la competizione virtualmente, accettando video di cani che surfano da qualsiasi parte del mondo, commentando online ogni performance.

I proventi dell'evento sono andati a un rifugio per animali

leggi anche

Dog sport, le regole per mantenersi in forma con il proprio cane

Gli amici a quattro zampe sono stati divisi in base al peso e giudicati in categorie tra cui la lunghezza surfata, la dimensione dell'onda cavalcatae le manovre eseguite, come camminare sulla tavola, virare sull'onda e abbaiare. Il premio Best in Surf alla fine è andato a Sugar, un campione di 10 anni di Huntingdon Beach, in California. I proventi di questo evento vanno a Helen Woodward Animal Center, un rifugio per animali.