Ucraina, uomo prende in ostaggio 20 persone su un autobus a Lutsk

Paura in Ucraina. Un uomo armato ha preso in ostaggio "circa 20" persone su un autobus in Ucraina. Lo ha reso noto la polizia. "Un uomo ha sequestrato un autobus con circa 20 ostaggi nel centro di Lutsk - ha reso noto su Facebook il dipartimento di polizia regionale -. Ha con sè armi ed esplosivi". Secondo un agente sono stati sparati colpi di arma da fuoco, ma per ora non si segnalano feriti o vittime.