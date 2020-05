Coronavirus, Corea del Sud: salgono a 101 casi legati a nuovo focolaio

Sono arrivati a 101 i nuovi contagi da coronavirus legati al focolaio registrato nella zona dei locali della movida nel quartiere Itaewon, a Seul, in Corea del Sud, che ha provocato un picco di infezioni e costretto le autorità sudcoreane a rimandare di una settimana la riapertura delle scuole, prevista inizialmente per domani. A livello nazionale, i nuovi casi segnalati oggi sono 27, per un totale di 10.936, ha spiegato il Korea Centers for Disease Control and Prevention. Due i decessi in più, complessivamente sono 258 (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA).