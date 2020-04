Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, è "vivo e sta bene". A dirlo ai media è stato l'advisor speciale sulla sicurezza nazionale del presidente sudcoreano Moon Jae-in, Moon Chung-in. L'annuncio segue le molte voci che si erano rincorse in questi giorni sulle condizioni di salute del supremo comandante. Kim non partecipa a eventi pubblici da circa due settimane e alcuni giorni fa fonti di intelligence statunitensi avevano sostenuto che il leader fosse in gravi condizioni in seguito ad un intervento chirurgico.

La posizione della Corea del Sud

La Corea del Sud, per voce del suo advisor speciale sulla sicurezza nazionale, Moon Chung-in, ha voluto spegnere le indiscrezioni sullo stato di salute di Kim Jon-un. Secondo Seul, infatti, non sarebbe stato rilevato alcun segnale inconsueto dal Nord. Kim, però, non si mostra in pubblico da circa due settimane e ha saltato anche l'evento del 15 aprile dedicato al compleanno del nonno Kim Il-sung.

Le voci sull'operazione

La scorsa settimana il sito di informazione della Corea del Nord basato a Seul, il Daily Nk, aveva riportato che Kim sarebbe stato operato al cuore il 12 aprile e al momento starebbe recuperando in una villa sul monte Kumgang. La notizia aveva alimentato il moltiplicarsi di diverse voci fino, addirittura, all'ipotesi del decesso o lo stato vegetativo, dovuta ad una complicazione durante l'inserimento di uno stent coronarico. Nei giorni scorsi, il The Guardian ha diffuso le immagini satellitari di un treno, probabilmente appartenente al leader nordcoreano, avvistato in una località turistica nell'est della Corea del Nord. Gli scatti - catturati nell'ambito di un progetto di monitoraggio statunitense - non fornirebbero indicazioni sulla sua salute o posizione, ma darebbero "peso ai rapporti secondo cui Kim si troverebbe in un resort di lusso sulla costa orientale del Paese"