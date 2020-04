Il Regno Unito torna a unirsi per un momento di omaggio agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus con un applauso dal forte valore simbolico. Un evento che a coinvolto la gente comune, ma anche i regnanti: tra i video-tributi diffusi in Rete c'è stato infatti anche quello quello realizzato dal principe Carlo e da Camilla.

Gli applausi di Carlo e Camilla

Carlo e Camilla si sono mostrati insieme, in un video di circa 20 secondi, nel quale applaudono con convinzione i membri del settore medico britannico. Un gesto che rappresenta anche un tributo della Famiglia Reale a chi sta rischiando in prima linea la propria incolumità per il bene della salute pubblica. Il principe Carlo, peraltro, è recentemente guarito dal Coronavirus dopo che era risultato positivo al test verso la fine di marzo. E in un altro video aveva raccontato questa sua esperienza.



L'omaggio di tutto il Paese

Oltre a Carlo e Camilla, però, è tutto il Regno Unito che si è stretto attorno agli operatori sanitari ringraziandoli attraverso una sorta di flashmob collettivo durante il quale il Paese si è fermato ad applaudire il personale che sta lavorando senza sosta negli ospedali britannici e nelle strutture di tutto il mondo, colpito dalla pandemia di Coronavirus.