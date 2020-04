Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che limita l'immigrazione negli Stati Uniti, sospendendo per 60 giorni le green card, nel quadro dell’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Una misura che, ha detto il presidente Usa, potrà essere modificata rendendola più o meno dura e prolungandone la durata. Intanto è polemica tra il tycoon è il governatore della Georgia, che ha deciso di riaprire da venerdì saloni di bellezza e attività simili. Negli Usa, secondo i dati della Johns Hopkins University, si contano oltre 840mila casi di Covid-19 e più di 46mila vittime (LE INFORMAZIONI DELLA FARNESINA SUGLI USA - DENTRO L'OSPEDALE DI NEW YORK: VIDEO).

Il governatore della Georgia sfida Trump: “Io riapro”

Trump si è detto fortemente in disaccordo con la decisione del governatore repubblicano della Georgia Brian Kemp di riaprire da venerdì spa, saloni di bellezza, barbieri e parrucchieri, centri massaggi e per i tatuaggi. "Amo questa gente ma possono aspettare ancora un po' perché la sicurezza deve predominare", ha detto il presidente Usa. E anche Anthony Fauci, autorevole virologo della task force Usa anti coronavirus, ha ammonito: "C'è il pericolo di un rimbalzo”. Ma Kemp ha ribadito la sua posizione: "Come le migliaia di attività attualmente operative in Georgia - ha twittato - sono fiducioso che i proprietari che decidono di riaprire rispetteranno i criteri delle operazioni principali minime, che danno priorità alla salute e al benessere dei dipendenti e dei clienti" (INFERMIERI LEGGONO I NOMI DEI COLLEGHI MORTI DAVANTI ALLA CASA BIANCA - SCIOPERO DEI LAVORATORI AMAZON - LE PROTESTE CONTRO IL LOCKDOWN)

“Faremo le celebrazioni del 4 luglio”

Trump, nel corso del consueto briefing sul coronavirus, ha poi promesso agli americani che si svolgeranno le celebrazioni del 4 luglio, con un altro evento sul National mall di Washington.

Trump: “Se il coronavirus tornerà non sarà come ora “

"Se il coronavirus tornerà, non sarà come ora", ha detto poi Trump, seguito da Fauci: "Sono certo che l'epidemia di coronavirus ci sarà in autunno, ma saremo più preparati. Se sarà grande o piccola dipenderà dalla nostra risposta".