Cosa fare se la coda al supermercato è troppo lunga? Una possibile soluzione è seguire l'esempio del dottor David Keegan che ha inventato un workout per ingannare il tempo e mantenersi in forma. E' successo a Calgari, davanti a un ipermercato. Capendo che l'attesa sarebbe stata davvero lunga, il medico ha iniziato a fare gli squat

In breve tempo è riuscito a coinvolgere tutte le persone in coda che, in fila indiana e nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale, si sono unite a lui seguendo un breve workout. Il video mostra infatti uomini e donne affianco ai carelli della spesa impegnati a fare piegamenti sulle gambe.