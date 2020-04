Kobe Bryant, l’omaggio dalla moglie Vanessa nell'anniversario di nozze

Sceglie Instagram, Vanessa Bryant, per rendere omaggio al marito nel giorno del loro anniversario di matrimonio. "Il mio re, il mio cuore, il mio migliore amico. Buon diciannovesimo anniversario di matrimonio. Mi manchi così tanto. Vorrei che fossi qui per tenermi tra le tue braccia. Ti amo" (KOBE IN HEAVEN, lo speciale di Sky Tg24).

L'omaggio su Instagram

Oltre 4 milioni di likes in poco più di 12 ore per quella dedica e quella foto che ritrae la coppia, sorridente. Un messaggio toccante per il leggendario giocatore dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, morto il 26 gennaio scorso quando l'elicottero su cui si trovava si è schiantato su una collina a nord-ovest di Los Angeles (Identificato ufficialmente il cadavere dell’ex star Nba - Los Angeles rende omaggio a Kobe Bryant: la cerimonia allo Staples center. FOTO).

L'incidente lo scorso 26 gennaio

Nel tragico incidente, con altre 7 persone, è morta anche la figlia 13enne della coppia, Gianna, futura promessa del basket (Indagini su dinamica dell'incidente - Gianna Maria Onore Bryant, la figlia di Kobe che sognava un futuro in Wnba). A lei e a Payton Chester e Alyssa Altobelli, altre due compagne di squadra decedute nello stesso volo, la American Professional Women's Basketball League (WNBA) ha reso omaggio venerdì sera. "Grazie per aver onorato la mia Gigi - ha commentato in un messaggio Vanessa Bryant - Sarebbe stato un sogno per lei far parte della lega femminile". La WNBA ha deciso di assegnare il trofeo Kobe e Gigi Bryant ogni anno a partire dal 2021 per premiare coloro che promuovono lo sviluppo del basket femminile.