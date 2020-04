"Ho davvero bisogno di te, non solo per vincere la campagna ma per governare". E' stato questo il commento di Joe Biden (CHI È), dopo aver ricevuto l'endorsement di Bernie Sanders per la corsa alla Bianca contro Donald Trump.

L'appoggio di Sanders

"Oggi chiedo a tutti gli americani, a tutti i democratici, a tutti gli indipendenti, a tutti i repubblicani, di unirsi a questa campagna per sostenere la tua candidatura, che io appoggio", aveva detto poco prima Bernie Sanders, annunciando il suo "endorsement" per l'ex rivale Joe Biden, a meno di una settimana dal suo ritiro dalle primarie dem per la corsa alla Casa Bianca. Nel 2016 il senatore del Vermont tributò il suo appoggio formale a Hillary Clinton solo due settimane prima della convention democratica di luglio quando la nomination venne ufficializzata.