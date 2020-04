Dopo diversi giorni in cui si erano registrati cali, sono di nuovo aumentate le vittime legate al coronavirus in Spagna (LO SPECIALE - AGGIORNAMENTI). Sono stati 619 i morti nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 16.972 nel Paese iberico, secondo quanto annunciato dal ministero della Sanità. I casi di contagio di Covid-19 sono 166.019, 62.000 le persone guarite (LE INFORMAZIONI DELLA FARNESINA SULLA SPAGNA).

Spagna proroga la chiusura delle frontiere

Nella giornata di sabato 11 aprile, il governo spagnolo ha prorogato di due settimane, fino al 25 aprile il controllo alle frontiere terrestri con Francia e Portogallo. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno, riporta l'agenzia Efe. L'ordinanza, firmata dal ministro Fernando Grande Marlaska, è entrata in vigore a mezzanotte, e "può essere soggetta a nuove proroghe in caso di necessità". Il ristabilimento dei controlli alle frontiere interne è entrato il vigore il 17 marzo per contenere la diffusione del coronavirus. In base a questa misura è permesso l'accesso al territorio nazionale solo a cittadini spagnoli, persone residenti in Spagna, lavoratori transfrontalieri e a chi è autorizzato per motivi di forza maggiore o situazioni di necessità (LE TAPPE - LE FOTO SIMBOLO - I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CASI).

Distribuzione mascherine gratis sui bus

Da lunedì la Spagna si avvia a riaprire alcune attività e imprese rimaste finora chiuse per il coronavirus e per l'occasione, pur incoraggiando di spostarsi in macchina, distribuirà dieci milioni di mascherine gratis sugli autobus e metropolitane. Il governo di Madrid ha inoltre diffuso un decalogo di comportamenti corretti da tenere, come il distanziamento obbligatorio di almeno due metri fra le persone, l'uso obbligatorio di mascherine e guanti in pubblico o sul posto di lavoro e anche indicazioni sul bucato, che deve essere fatto con temperatura di almeno 60 gradi. La parziale riapertura delle attività economiche non strettamente essenziali è stata disposta dal governo Sanchez con decreto emanato il 29 marzo (LE GRAFICHE CON I DATI - LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO).