Venerdì scorso, a Birmingham, è stato inaugurato il secondo Nhs Nightingale Hospital del Regno Unito. Si tratta di una struttura temporanea realizzata per curare i malati positivi al coronavirus. Un filmato in timelapse mostra le varie fasi della costruzione (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I CONTAGI IN ITALIA).

L’ospedale temporaneo a Birmingham

L’ospedale è stato realizzato in tempi brevi all’interno del National Exhibition Centre di Birmingham. Per ora è in grado di ospitare 500 pazienti ma, hanno fatto sapere le autorità britanniche, la capienza può essere estesa fino a 2mila posti letto. Nel Regno Unito i casi registrati di Covid19, secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, all’11 aprile sono oltre 74.600 e i decessi più di 8.900 (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO - LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO).