Coronavirus Svizzera, sale bilancio: 378 morti e oltre 1 7mila contagi

Il bilancio delle vittime svizzere del coronavirus continua a salire. I morti sono 378, mentre i casi di contagio arrivano a 17.139 secondo l'ultimo bollettino del ministero della sanità pubblica della Svizzera. Il Paese, dunque, prepara ulteriori misure per mitigare il colpo economico dell'epidemia.



Programma di liquidità

Il governo svizzero si sta preparando ad espandere un programma di liquidità di emergenza per le imprese colpite dall'emergenza sanitaria, poiché le banche hanno già distribuito più della metà dei 20 miliardi di franchi svizzeri accantonati per prestiti garantiti dallo Stato. "Questo dovrebbe rispondere alla forte domanda delle aziende per prestiti ponte Covid-19 ", ha dichiarato il gabinetto svizzero promettendo l'elaborazione di misure aggiuntive entro venerdì. Il ministro dell'economia svizzero Guy Parmelin ha dichiarato il volume totale di prestiti concessi finora ammontano a 10,6 miliardi di franchi. Finora il governo svizzero ha accantonato un totale di 42 miliardi di franchi per aiutare l'economia trainata dalle esportazioni attraverso crisi, il più grande pacchetto di aiuti economici nella storia elvetica.

Le misure

Tra le misure previste: aiutare a proteggere le start-up da fallimento e l'espansione del sostegno finanziario per coprire lavoratori autonomi che hanno visto ingenti perdite dovute a l'interruzione economica, anche se non funzionano professioni che sono state vietate nell'ambito di misure il paese ha adottato per limitare la diffusione dell'epidemia. Ulteriori misure sono allo studio per coprire agenzie viaggi, cultura e sport.