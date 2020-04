Le misure restrittive, decise per cercare di contenere la diffusione del coronavirus, proseguono anche in Germania. Il governo tedesco, d’intesa con i Länder, ha infatti deciso di prolungarle fino al 19 aprile. Le misure di contenimento, comunque, non saranno inasprite. “Una pandemia non conosce giorni festivi”, ha detto la cancelliera Angela Merkel riferendosi alla Pasqua. Poi ha aggiunto che “non possiamo fare dichiarazioni su come andremo avanti dopo” il 19. La crescita del contagio, ha spiegato, è leggermente diminuita ma non abbastanza da giustificare previsioni a lungo termine. Nel Paese, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, al primo aprile 2020 i casi registrati sono oltre 74.500 e i decessi 821 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

“Dinamica della diffusione in Germania ancora troppo alta”

Nel documento del governo tedesco, deciso in una tele-conferenza con i governatori, si legge che "la dinamica della diffusione del coronavirus in Germania è ancora troppo alta". "Dobbiamo ancora fare di tutto per impedire un'eccessiva velocità del contagio per mantenere l'operatività del nostro sistema sanitario", continua. Per questo, ai cittadini "è richiesto di continuare a ridurre a un minimo assoluto il contatto con le altre persone, in linea con le regole già in vigore". Martedì dopo Pasqua sarà il prossimo momento in cui le autorità competenti, mediche e politiche, si riuniranno per fare di nuovo il punto della situazione e decidere come procedere.

“Consegnate 20 milioni di mascherine”

Intanto, il portavoce del ministero della Salute, Hanno Kautz, ha assicurato che in Germania "sono state consegnate 20 milioni di mascherine protettive ai Länder ". Nel Paese molti medici e sanitari lavorano ancora oggi senza mascherine e devono tentare di procurarsele da soli. Anche per i tedeschi è molto difficile reperirne e si ricorre a soluzioni fai da te. Ieri il ministro delle Finanze Olaf Scholz ha annunciato l'avvio di una produzione di mascherine nelle imprese tedesche.