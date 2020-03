Pizza porta a porta. Sembra una scena normalissima, specie negli USA. Ma stavolta, alla distribuzione, non ci sono ragazzi in biciletta o scooter, c’è la massima autorità locale: lo sceriffo. Siamo in Florida e il “tutore della legge” di Vanusia County , Mike Chitwood, ha iniziato a dare una mano ai ristoranti locali, alle prese con il l’aumento di rischieste del servizio di consegna a domicilio, aumento dovuto alle misure restrittive per contenere il contagio da Covid-19 (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA).

"Un aiuto a chi è in quarantena e anche ai ristoratori locali"

Lo sceriffo si è quindi rimboccato le maniche, e – come testimoniato dal video che lui stesso ha postato su Twitter – si industria come può per dare una mano ai pizzaioli locali, anche per portare nelle case die suoi concittadini un sorriso e una parola di speranza. Queste sue uscite fanno parte della Chitwood’s Curbside Delivery iniative, una campagna per aiutare i consumatori sia per sostenere il business dei ristoratori locali durante il periodo di rallentamento dell’attività economica del Paese.