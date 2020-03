Si è concluso dopo circa sei ore il Vertice dei leader Ue in teleconferenza sulle misure per affrontare l'emergenza Coronavirus. Secondo quanto si apprende a Bruxelles, dopo che Italia e Spagna avevano bocciato la bozza iniziale, i 27 hanno invece raggiunto un accordo sulle conclusioni.

Proposte entro due settimane

Il documento prevede che il presidente della Commissione, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dovranno presentare entro due settimane proposte di lungo periodo da concordare con le altre istituzioni. "Prendiamo nota dei progressi fatti dall'Eurogruppo" e lo "invitiamo a presentarci proposte entro due settimane - e' si legge nelle conclusioni del vertice Ue, nelle quali non compare più il riferimento al Mes. - Queste dovrebbero tenere in considerazione la natura senza precedenti dello shock" del Coronavirus e "la nostra risposta deve essere rafforzata, come necessario, con azioni ulteriori in modo inclusivo alla luce degli sviluppi, per finalizzare una risposta esauriente".

Merkel: noi preferiamo il Mes

"Non abbiamo parlato nello specifico delle condizionalità o meno del Mes", ha detto Angela Merkel, in una conferenza audio. Rispetto a chi ha immaginato o immagina i coronabond, ha affermato Merkel, "ho spiegato che dal punto di vista tedesco noi preferiamo il Mes, come strumento, che è stato fatto per le crisi". "Ma non siamo andati nello specifico", e adesso la questione passa ai ministri delle finanze, ha concluso.