“Non ho fatto il test ma è molto probabile che abbia avuto il Covid19”. A dirlo su Instagram è Greta Thunberg, la giovane attivista contro il cambiamento climatico, che sul proprio profilo ha spiegato di aver fatto due settimane di isolamento dopo un viaggio in Europa centrale.

“Io e mio padre abbiamo avuto gli stessi sintomi”

“Circa dieci giorni fa ho cominciato a sentire alcuni sintomi, esattamente nello stesso momento di mio padre, che ha viaggiato con me da Bruxelles. Mi sentivo stanca, avevo i brividi, mal di gola e tossivo. Mio padre ha avuto gli stessi sintomi, ma molto più intensi e con la febbre. In Svezia non puoi avere il test del Covid-19 a meno che tu non abbia bisogno di cure mediche urgenti. A tutti i malati viene detto di restare a casa e di isolarsi". Anche se non ha potuto fare il test, "è estremamente probabile che lo abbia avuto, dati i sintomi e le circostanze" (LA DIRETTA – LO SPECIALE – IL PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI – LA SITUAZIONE IN ITALIA - COME DIFENDERSI DAL CONTAGIO).

L’appello ai giovani: “State a casa”

E' proprio per l'esperienza avuta che Greta fa un appello ai suoi coetanei: il virus è pericoloso, ai giovani non sembra peggio di un raffreddore, quindi non sospettano di averlo e "possono trasmetterlo alle persone a rischio. Noi che non apparteniamo a un gruppo a rischio abbiamo una responsabilità enorme, le nostre azioni possono fare la differenza tra la vita e la morte per molti altri". Quindi, conclude l'attivista svedese, "tienilo a mente, segui i consigli degli esperti e delle autorità locali e #StayAtHome per rallentare la diffusione del virus" (AGGIORNAMENTI).