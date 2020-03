È salito a quasi 25mila il numero dei casi di coronavirus in Spagna. Il dato esatto - 24.926 casi - aggiornato a oggi, è del ministero della Sanità spagnolo e riportato dal sito del quotidiano El Pais. Le vittime registrate finora sono 1.326. Fernando Simón, direttore del Centro per il coordinamento delle emergenze sanitarie, ha avvertito però che "è molto probabile che i dati sottostimino la realtà" e ha detto che "i giorni più difficili devono ancora arrivare" (ULTIME NOTIZIE - LO SPECIALE - LE INFO DELLA FARNESINA SULLA SITUAZIONE IN SPAGNA).

Ministero dell'Interno: 31mila denunce per uscite senza giustificazione

Il ministero dell’Interno spagnolo ha riferito che sono state effettuate 31mila denunce e 315 persone sono state arrestate per essere uscite di casa senza giustificazione. Anche in Spagna è in atto il lockdown, che in maniera analoga a quanto accade in Italia, Germania e altri Paesi europei, ha svuotato completamente le strade, dove ci sono posti di blocco e controlli della polizia. Intanto si è dato il via alla sanificazione delle strutture, mentre fuori dai supermercati si sono verificate code e lunghe attese.

Spagna seconda solo all'Italia in Europa per numero di vittime

In Spagna cresce sempre più la preoccupazione per il rapido dilagare del virus, che ha provocato un numero di vittime tra i Paesi europei secondo solo all'Italia. Proprio come sta accadendo nel nostro Paese, negli ospedali c’è carenza di posti letto in terapia intensiva e forse si dovrà scegliere chi ricoverare in base all’aspettativa di vita.