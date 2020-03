In Germania i casi di contagio da coronavirus sono oltre 6mila. A riportarlo è il Robert Koch Institut, agenzia del governo federale responsabile del controllo delle malattie e la prevenzione. “Ma noi sappiamo che i casi sono certamente di più", ha detto durante una conferenza stampa il presidente dell'istituto, Lothar Wieler. "I test vanno fatti in modo molto strategico", ha poi aggiunto Wieler, spiegando che l'istituto ha aggiornato la propria valutazione del rischio di contagio in Germania da "medio" ad "alto". La politica di contenimento tedesca sarà quindi portata avanti. Intanto, secondo i media tedeschi, Volkswagen sarebbe pronta a interrompere la produzione in molte fabbriche in Germania e in Europa (ULTIME NOTIZIE - SPECIALE - LA SITUAZIONE NEL MONDO - SOLIDARIETÀ ALL'ITALIA CON IL TRICOLORE).

Gli esperti tedeschi: "Pandemia potrebbe durare fino a due anni"

Secondo il presidente Wieler la pandemia del coronavirus potrebbe durare fino a due anni: "Sappiamo che le pandemie vanno a ondate, di cui però non conosciamo la velocità. Ovviamente molto dipenderà da quando si potrà usare un vaccino. Potrebbe essere l'anno prossimo", ha spiegato. Nel "caso estremo", ha detto Wieler, si può pensare che le misure restrittive varate dal governo possano arrivare appunto a due anni.

"Rispettare le misure o milioni di contagiati"

"Le misure adottate per il contenimento del Coronavirus in Germania vanno rispettate altrimenti nel giro di pochi mesi milioni di persone saranno contagiate, e questo va assolutamente evitato", ha sottolineato ancora Wieler, in conferenza stampa a Berlino. “La diffusione va rallentata per consentire al sistema sanitario di reagire, e per evitare che molti malati in condizioni gravi arrivino allo stesso tempo nelle strutture sanitarie”.

Segnali di allarme dal sistema sanitario

Wieler ha poi lanciato un appello: "In Germania bisogna lavorare per raddoppiare i posti di terapia intensiva a partire da ora". Il presidente dell'istituto Robert Koch ha spiegato che il numero dei contagi cresce molto, che non tutti sono noti e che ci sono segnali di allarme dal sistema sanitario e dagli ospedali. La capacità di effettuare test sul coronavirus, ha poi aggiunto, "è molto alta".