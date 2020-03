Battuta infelice del principe William durante un ricevimento organizzato dall’ambasciatore britannico nella fabbrica della Guinness, a Dublino (VIDEO). “Io e Kate stiamo diffondendo il coronavirus dal momento che viaggiamo parecchio” ha detto, il primogenito del principe Carlo sorseggiando una birra (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - DOMANDE E RISPOSTE).

La visita in Irlanda

Il duca di Cambridge e consorte sono impegnati nella loro prima visita ufficiale nella Repubblica d’Irlanda (VISITA AL CENTRO DI SALUTE MENTALE). Un viaggio che rientra in una serie di impegni della famiglia reale, in corso da anni, per promuovere i rapporti diplomatici tra le due sponde del Mare d’Irlanda. Una visita, sottolinea la stampa britannica, che giunge in un momento delicato: è la prima dalla Brexit, in un clima di incertezza sulla frontiera con l’Irlanda del Nord.

La battuta sul coronavirus

Nel corso di un ricevimento organizzato dall’ambasciata del Regno Unito, il principe William ha parlato con alcuni paramedici irlandesi: “Scommetto che ogni persona dice di avere il coronavirus e che sta morendo. Non pensi che tutto questo sia esagerato dai media?” Ha poi sottolineato come lui e la moglie, viaggiando, stanno in qualche modo diffondendo il virus e ha chiesto se fosse il caso di fermarsi per un po’.

Nessuna restrizione per i reali

Una fonte reale ha detto che la coppia sta comunque seguendo le indicazioni della Public Health England e del Dipartimento della salute che ha dato il via libera a procedere nelle visite pubbliche senza nessuna restrizione di sorta. Un messaggio molto importante che, in qualche modo, tranquillizza gli inglesi. Un comportamento decisamente molto apprezzato dall'opinione pubblica che ha decretato William e Kate come i migliori ambasciatori del Regno Unito.