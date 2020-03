Le forze americane in Afghanistan hanno colpito la scorsa notte combattenti dei talebani in un raid aereo a Nahr-e Saraj, nel sud della provincia di Helmand. A riferire la notizia su Twitter è il portavoce delle forze americane in Afghanistan, Sonny Leggett, che ha definito "difensiva" l'operazione spiegando che in quel momento i talebani stavano attaccando un posto di blocco delle forze di sicurezza afghane (Andsf) e il raid è servito per "interrompere l'attacco".

Offensiva dei talebani, almeno 20 morti

Nelle scorse ore i talebani hanno infatti lanciato un’offensiva con una serie di attacchi in cui sono morti almeno 20 tra soldati e agenti di polizia afghani. Il portavoce americano Leggett ha parlato di "almeno 43 attacchi a postazioni delle forze di sicurezza afghane" nella provincia di Helmand. "La leadership talebana aveva promesso alla comunità internazionale che avrebbe ridotto le azioni violente e non aumentato gli attacchi", ha detto Leggett. "Invitiamo i talebani a fermare gli attacchi inutili e mantenere il loro impegno". L’offensiva è arrivata poche ore dopo una conversazione telefonica tra Donald Trump e il negoziatore dei talebani Mullah Baradar, che il presidente americano aveva definito “eccellente”.

Pochi giorni fa l’accordo Usa-talebani

Usa e talebani hanno firmato pochi giorni fa a Doha uno storico accordo per la pace in Afghanistan per porre fine a oltre 18 anni di guerra. Gli Stati Uniti e i loro alleati si impegnano a ritirare le proprie truppe dall'Afghanistan entro 14 mesi e l’accordo prevede che i negoziati tra governo afghano e talebani inizieranno il 10 marzo. In Afghanistan resteranno dai 2 ai 4mila soldati americani, soprattutto forze speciali, per continuare la lotta contro i jihadisti di al Qaida e dell'Isis. I talebani si impegneranno a contribuire nel contrasto del terrorismo.