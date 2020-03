Durante la campagna elettorale per le prossime presidenziali americane vale tutto per Donald Trump. Anche imitazioni e battute che con le qualità politiche dell'avversario non hanno nulla a che vedere, ma con le sue caratteristiche fisiche sì. Così il presidente degli Stati Uniti, ieri durante un comizio, all'improvviso si è accovacciato dietro al suo microfono e ha fatto un riiferimento all'altezza di Michael Bloomberg (CHI E') - ex sindaco di New York, nonché suo potenziale avversario democratico alle elezioni presidenziali del 2020.

Bloomberg ribattezzato "Mini Mike"

La scena, applaudita dai sostenitori del tycoon, è stata preceduta dalla pronuncia del nome con cui Trump ha ri-battezzato Bloomberg: "Mini Mike". La folla, riunita per l'annuale Conferenza di azione politica conservatrice (CPAC) nel Maryland, è scoppiata a ridere durante l'esibizione. Trump ha detto che Bloomberg "non sapeva cosa lo avesse colpito" durante un recente dibattito in cui la senatrice Elizabeth Warren, che è anche in lizza per la nomination democratica, ha lanciato una raffica di attacchi contro l'ex sindaco di New York e uomo d'affari miliardario. "Era davvero cattiva con 'Mini Mike'", ha quindi commentato Trump.