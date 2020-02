Donald Trump con la mascherina per proteggersi dal coronavirus sugli occhi anziché su naso e bocca. Si intitola "Under Control" la copertina del prossimo New Yorker, con cui il settimanale statunitense commenta la reazione del capo della Casa Bianca alla possibilità di una diffusione dell'epidemia in America (GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE - LA MAPPA - DOMANDE E RISPOSTE). "La conferenza stampa di Trump sul coronavirus non è stata interamente convincente", scrive il magazine spiegando il senso della vignetta di Brain Stauffer dopo le dichiarazioni del presidente ("Stiamo facendo veramente bene"), arrivate proprio in coincidenza all'annuncio dei Cdc (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) sul primo caso americano, in California, in cui la malattia non è stata contratta fuori dagli Usa.

Il caso in California

In California è stato individuato ieri un caso di coronavirus in cui la persona contagiata non è tornata di recente da viaggi all'estero né è stata a contatto con persone malate. Un caso che potrebbe essere il primo segnale della diffusione del virus negli Usa, dove finora il numero dei contagiati è ancora limitato. "Siamo molto, molto pronti" a fronteggiare il virus, ha detto ieri Trump, proprio mentre arrivava la notizia del contagio californiano. Il tycoon ha assicurato che le misure messe in campo finora nel Paese hanno avuto un "tremendo successo". E "siamo pronti ad adattarle e a fare tutto il necessario", ha aggiunto il tycoon, sottolineando che i rischi per gli americani "restano molto bassi" e "non c'è motivo di farsi prendere dal panico”.