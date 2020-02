Una mancata demolizione ha trasformato un edificio di 11 piani in Texas in un "paesaggio virale". Nei giorni scorsi, a Dallas, un palazzo che ospitava uffici sarebbe dovuto essere abbattuto ma dopo la detonazione è rimasto in piedi, inclinandosi. Molti utenti hanno deciso così di fotografarsi sullo sfondo dell'edificio, ribattezzandolo "la torre pendente di Dallas" e rievocando così il più celebre campanile pisano. Su Instagram, in particolare, con l'hashtag #leaningtowerofdallas sono state pubblicate oltre 1700 foto. Intanto, la compagnia che supervisiona la demolizione ha comunicato che per l'abbattimento potrebbero volerci ancora diversi giorni. Carnevale a Rio de Janeiro e San Paolo, il Brasile si scatena a ritmo di samba. FOTO