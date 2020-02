L’attivista svedese per il clima Greta Thunberg e il premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai, la giovane pachistana che da adolescente i talebani cercarono di uccidere, si sono incontrate a Oxford. Le due ragazze hanno immortalato questo faccia a faccia con una foto postata sui social. Su Twitter Malala ha scritto che Greta Thunberg "è' l'unica amica per la quale salterei la scuola” (IL RITORNO IN PAKISTAN ANNI DOPO L'ATTENTATO).

L’incontro a Oxford

Malala, che ha oggi 22 anni, dopo essere stata curata in Inghilterra nel 2012 per il proiettile che le aveva sfiorato il cervello, è diventata attivista mondiale per i diritti delle ragazze alla scuola e allo studio. Ma per la causa di Greta (I DISCORSI - LA FOTOSTORIA) potrebbe fare un'eccezione, aderendo agli "scioperi per il clima" indetti dalla giovane svedese. Le due ragazze, testimonial a livello globale delle rispettive battaglie, si sono fatte fotografare sorridenti, sedute una accanto all'altra su una panchina di legno: la giovane pachistana con una giacca gessata scura e il velo sulla testa, la 17enne svedese con giacca a vento viola. Malala su Instagram ha commentato la foto con un emoji a forma di cuore e un "Thank you @gretathunberg".