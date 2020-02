Chi non ha sognato almeno una volta di possedere una bella e potente Ferrari? Un sogno che si è infranto in pochi minuti per il proprietario di questa rossa di Maranello avvolta e distrutta dalle fiamme. E’ successo a Montecarlo ed il video è stato girato da un ragazzo, Arthur Trehet, che ha catturato anche suo padre intento a spengere le fiamme dal balcone della propria abitazione. Le immagini sono state riprese anche da Storyful.

La macchina in fiamme

L'uomo con una pompa d'acqua ha provato a domare le fiamme in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. L'intervento è stato certamente tempestivo ma purtroppo non è stato possibile salvare la splendida F40 vintage del valore di oltre un milione di dollari e di proprietà di un ricco uomo d'affari. Per fortuna alla fine nessuno è rimasto ferito.