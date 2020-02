Prosegue l'emergenza maltempo in diverse aree del Regno Unito dopo il passaggio della tempesta Dennis. Tra le regioni più colpite le contee dell'Inghilterra sud-occidentale e centrale e del Galles meridionale. Dopo la tempesta Ciara (LE FOTO), questo è il secondo evento estremo che colpisce il Regno Unito nel giro di una settimana. In questo video di Storyful si vedono alcuni residenti che vivono accanto al fiume Wye che si stanno viaggiando a una velocità controllata e sicura su un gommone per raggiungere una zona meno pericolosa. Il fiume Wye scorre tra il Galles e l'Inghilterra ed è lungo 215 km.

Regno Unito in allerta

Grossi disagi ai trasporti e alle comunicazioni in diverse aree del Paese: oltre 130 avvisi di alluvione sono stati messi in atto in tutto il Regno Unito il 19 febbraio, mentre le squadre di soccorso stanno lavorando ininterrottamente da ore. Il nuovo ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, George Eustice, ha ricordato che dal 2015 sono stati stanziati 2,5 miliardi di sterline (poco più di tre miliardi di euro) per eventi estremi di questo tipo e altri investimenti in tal senso continueranno ad essere fatti in futuro.