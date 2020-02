Germania, Bild: sparatorie ad Hanau, 8 morti e 5 feriti

Due sparatorie si sono verificate in due diversi locali di Hanau, città dell' Assia, in Germania, e almeno 8 persone sono rimaste uccise. Lo scrive la Dpa precisando che si tratterebbe di locali dove si fuma il narghilè. La polizia conferma il numero delle vittime.

Bild: bilancio di 8 morti e 5 feriti

Non è chiara la dinamica, ma secondo la Bild, la sparatoria sarebbe cominciata in un bar, secondo altri media locali, qualcuno avrebbe sparato da un'auto in corsa. Ma una cosa è chiara: finora non ci sono stati arresti. La polizia è sotto pressione per trovare i sospetti. E' stato dispiegato un grosso contingente di forze dell'ordine.

Testimoni: colpi partiti da un'auto scura

La polizia è intervenuta infatti in forze sul posto. E la città viene sorvolata anche con degli elicotteri. Si cercherebbe un'auto scura, dalla quale sarebbero partiti i colpi, secondo una testimonianza.