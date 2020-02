Germania, signora disabile costruisce con i Lego rampe per sedie a rotelle. VIDEO

Rita Ebel, nella città di Hanau, è per tutti “Nonna Lego” Appellativo nato dall’ingegno di questa signora disabile da 25 anni che ha inventato una soluzione per persone a ridotta mobilità utile e allo stesso tempo sorprendente. La costruzione di rampe per disabili con i mattoncini Lego ha attirato l’attenzione di tutti e ha sensibilizzato l’opinione pubblica sul tema delle barriere architettoniche. La popolarità delle rampe con i Lego è cresciuta di giorno in giorno: al momento in città ce ne sono già 12 e stanno diventando un cult.

Iniziativa per "far pensare le persone"

Le rampe colorate hanno attirato l'interesse di tutti. "Quelli che passano sono felici delle rampe. Finalmente è qualcosa dove puoi vedere da lontano, senza problemi. È fantastico, rende felici tutti coloro che le vedono. Nessuno oltrepassa una rampa Lego senza dare un'occhiata. Che si tratti di bambini che provano a tirar fuori i mattoni o di adulti che tirano fuori i loro telefoni cellulari per scattare foto. Ed è esattamente questo il mio intento Semplicemente provare solo ad aumentare un pò la consapevolezza delle persone, per farle pensare"