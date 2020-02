Coronavirus, annullata la maratona di Tokyo per gli amatori

Continua anche in Giappone l'emergenza coronavirus. Nel paese del Sol Levante i casi accertati sono 65, con un decesso, oltre i 454 della nave Diamond Princess, la nave da crociera tenuta in quarantena nel porto di Yokohama, con 3700 passeggeri a bordo, di cui 35 italiani. La Tokyo Marathon Foundation ha deciso così di annullare la maratona in programma nella capitale giapponese il prossimo 1 marzo. Evento clou in vista delle olimpiadi che roprio a Tokyo si svolgeranmno qust'anno. “Dopo che diversi casi sono stati confermati a Tokyo, non possiamo organizzare l’evento nelle dimensioni previste” si legge nel comunicato della fondazione, che però ha assicurato lo svolgimento delle gare dei professionisti, riservate alla categoria elite ed elite in carrozzina. La maratona di Tokyo è una delle corse più importanti del pianeta e fa parte del circuito delle sei Major Marathon insieme a Berlino, New York, Londra, Boston e Chicago. In un primo tempo era stato vietato solo agli atleti cinesi di partecipare. Adesso invece lo stop è per tutti.

Annullato evento per compleanno imperatore

Il Giappone ha annullato anche le celebrazioni in programma per il compleanno dell’imperatore Naruhito. Come ha reso noto l’Agenzia della Casa Imperiale, è stato cancellato il saluto previsto per domenica mattina, in occasione del 60° compleanno dell’imperatore, salito al trono lo scorso maggio. L’imperatore e l’imperatrice Masako avrebbero dovuto salutare per tre volte, come da tradizione, la folla riunita per festeggiare Naruhito. La decisione, hanno spiegato, è stata presa "in considerazione del rischio di diffusione del virus" dal momento che all’evento "partecipano ogni anno molte persone". Annullata anche la tradizionale firma del registro delle visite al palazzo imperiale, che era prevista per il pomeriggio di domenica.