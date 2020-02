Si riuniscono a tarda notte, condividono un pasto, fanno due chiacchiere prima di partire in missione. Un gruppo di 18 tra madri e nonne, conosciuto come "La pattuglia delle donne", ogni notte perlustra i vicoli poco iluminati di Pateros, un sobborgo di Manila, per fermare le squadre della morte, i criminali che si nascondono dietro agli omicidi legati alla droga.

La guerra alla droga

Non molto tempo dopo che il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha dichiarato guerra alla droga nel 2016, a Pateros una banda di uomini con cappuccio e maschere da sci, chiamata la "bonnet gang", la gang incappucciata, ha cominciato a seminare il panico. Una cittadina di 63 mila abitanti paralizzata dalla paura, così alcune donne hanno deciso di munirsi di torce e pattugliare le strade per assicurare una presenza costante durante la notte e scoraggiare i criminali.

I complimenti della Polizia

Gli assassini non sono ancora stati catturati, ma grazie alla pattuglia delle donne, la comunità ha ricominciato a sentirsi sicura. "Gli uomini incappucciati sono andati via", raccontano gli abitanti. Il capo della Polizia di Pateros ha fatto i complimenti alla pattuglia e ha spiegato che la polizia locale ha lavorato a stretto contatto con loro e con il sindaco per rafforzare la sicurezza. Ogni notte un gruppo di agenti accompagna la squadra di donne.

Almeno 4 omicidi al giorno

Nel periodo peggiore della guerra alla droga lanciata dal presidente Duterte, si contavano almeno 4 omicidi al giorno nelle Filippine, molti dei quali eseguiti da due uomini in moto. La polizia sostiene che 5400 sospetti sono stati uccisi durante le operazioni anti droga, ma respinge le accuse avanzate dagli attivisti secondo cui elementi delle forze dell’ordine sono implicati nei misteriosi omicidi che hanno segnato Pateros e altre zone di Manila.