Volo Alitalia per New York atterra a Londra, arrestato un passeggero

Un volo Alitalia diretto da Roma a New York è stato costretto ad un atterraggio fuori programma nello scalo londinese di Heathrow, a causa di problemi creati a bordo da un passeggero. Non appena atterrato la polizia britannica ha arrestato l'uomo ed il volo ha ripreso la sua rotta per gli Stati Uniti.

L'emergenza a bordo

Il volo Alitalia era decollato da Roma alle 10.37 di questa mattina e sarebbe dovuto atterrare a New York alle 14.25, ma intorno alle 11.30, mentre l'aereo sorvolava la Francia, a bordo è stata dichiarata un'emergenza di carattere generale ed il pilota ha deviato verso l'aeroporto londinese di Heathrow.

Aereo ripartito dopo l'arresto

Fonti della compagnia fanno sapere che, a causa di un passeggero indisciplinato (“unruly passenger”) a bordo del volo AZ 608 Roma-New York, il Comandante, come previsto dagli standard di sicurezza in questi casi, ha scelto cautelativamente di dirigersi verso il primo aeroporto utile lungo la rotta, Londra Heathrow. L'atterraggio a Londra è avvenuto regolarmente e il passeggero è stato fatto sbarcare dall'aereo che è già ripartito dall'aeroporto di Heathrow alla volta di New York.