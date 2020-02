Intercultura: "Bravissimo Niccolò e grazie a tutti"

Intercultura esprime in una nota "soddisfazione e vivo ringraziamento a tutte le autorità italiane e internazionali" che hanno collaborato per riportare in Italia Niccolo', lo studente di 17 anni che stava partecipando a un programma scolastico internazionale in Cina e che nelle scorse settimane non era riuscito a tornare a causa della febbre al momento dell'imbarco. Con il ragazzo di Grado, tutti i 114 studenti di Intercultura che erano in Cina e a Hong Kong sono ora tornati in patria. "Ho sentito Niccolo' e la sua famiglia praticamente ogni giorno e mi sono più volte complimentato con lui per come ha affrontato la situazione difficile in cui si e' trovato - dice Andrea Franzoi, segretario generale di Intercultura - Ora mi auguro che, quando tornerà a casa dopo la quarantena, possa tornare a godere della tranquillità necessaria per riprendere la sua vita quotidiana e dedicarsi al reinserimento a scuola e nella comunità locale. Sono certo che ci riuscirà brillantemente, perché e' un ragazzo determinato e perché attorno a se' avrà una solida rete di sostegno, ad iniziare dalla sua famiglia, che ha seguito l'evoluzione della vicenda senza mai scoraggiarsi". "Desidero veramente rivolgere un ringraziamento di cuore all'Ambasciata italiana in Cina e all'Unita' di crisi della Farnesina - aggiunge Franzoi - per la professionalità e la sensibilità con cui hanno operato".