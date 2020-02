Incontro storico tra i ministri degli Esteri di Cina e Vaticano

Incontro storico, a Monaco, tra i ministri degli Esteri di Cina e Vaticano. A riferirlo sono i media ufficiali cinesi. I due Stati non hanno legami diplomatici da decenni a causa di controversie religiose. Un incontro a questo livello diplomatico è il primo da almeno sei decenni: Santa Sede e Repubblica popolare cinese, infatti, non intrattengono più relazioni diplomatiche dagli anni '50.

Il primo incontro tra i ministri degli Esteri di Cina e Vaticano

Wang Yi e il suo omologo monsignor Paul Gallagher, ha dichiarato il Quotidiano del popolo, organo del Partito comunista cinese (Pcc), si sono visti per la prima volta venerdì a Monaco. La città tedesca ospita la Conferenza sulla sicurezza. L’incontro è arrivato in un contesto di miglioramento delle relazioni bilaterali, dopo la firma di un accordo storico - nel 2018 - sulla nomina di vescovi in Cina. “Oggi è il primo incontro tra i ministri degli Esteri della Cina e del Vaticano”, ha detto Wang Yi. E, in un comunicato pubblicato dal Quotidiano del popolo sul suo sito web, ha aggiunto: “Questo aprirà più spazio per gli scambi futuri tra le nostre due parti".