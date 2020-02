"Un’ingerenza inaccettabile". Con queste parole il presidente della Camera dei deputati egiziana, Ali Abdel Aal, "respinge categoricamente le dichiarazioni del presidente del parlamento europeo" David Sassoli sull'arresto di Patrick George Zaki, definendole anche “un attacco contro il potere giudiziario egiziano". Lo riporta l’agenzia di stampa egiziana Mena. Mercoledì scorso in aula a Strasburgo, Sassoli aveva chiesto l'immediato rilascio di Zaki, ricordando "alle autorità egiziane che l'Ue condiziona i suoi rapporti con i Paesi terzi al rispetto dei diritti umani".

Parlamento Egitto: "Zaki gode di pieni diritti"

Zaki, ha aggiunto Ali Abdel Aal, "gode di pieni diritti, come gli altri arrestati, senza discriminazioni". E ha ricordato che l'arresto del ricercatore è avvenuto in base a "provvedimenti giudiziari" presi nei suoi confronti "dalla procura generale a settembre 2019 e che l'uomo è stato arrestato l'8 febbraio 2020 al suo arrivo nel Paese proveniente dall'Italia".

Il caso Zaki

Patrick George Zaki, studente egiziano dell'università di Bologna si trova in carcere in Egitto, dove era tornato per una vacanza. La sua famiglia sostiene che sia stato picchiato e torturato per conoscere "i suoi legami con l'Italia e con la famiglia di Giulio Regeni". Zaki è accusato di "rovesciamento del regime al potere".

L'udienza del 15 febbraio

La Procura egiziana di Mansoura ha fissato per sabato 15 febbraio un'udienza che raccoglie l'appello dei legali di Zaki contro l'ordinanza dell'8 febbraio in cui le autorità egiziane hanno deciso di trattenere in custodia per 15 giorni il ricercatore egiziano studente di Bologna. La famiglia e i legali della ong Eipr, con cui Zaki ha collaborato dal 2017 fino alla partenza per Bologna, ad agosto 2019, l'hanno visitato per meno di un minuto. Lo studente, ha fatto sapere l’ong, è in condizioni di detenzione "meno favorevoli" rispetto all'altro luogo, ma "non è stato ulteriormente maltrattato".